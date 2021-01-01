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رئيس ميرتس يدعو إسرائيل للتعاون مع تحقيقات محكمة لاهاي

الأحد 07 مارس 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس ميرتس يدعو إسرائيل للتعاون مع تحقيقات محكمة لاهاي



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب "ميرتس" نيتسان هروفيتش إنه  بينما يتألم من قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ضد إسرائيل، إلا أن "هناك أسبابا للقرار".
 
وأضاف هروفيتش في مقابلة مع القناة 13: "يقول الناس لنا، أنتم تريدون أن تمثل إسرائيل أمام لاهاي، أنا لا أريد أن تمثل إسرائيل أمام لاهاي، لكن إسرائيل تتحمل المسؤولية أيضا".
 
وأثارت تصريحات هروفيتش موجة من الانتقادات من أعضاء بالكنيست أغلبهم من اليمين.
 
وتابع: "أقول هذا بحزن شديد، وكانت هناك أسباب للقرار، لا أريد أن تواجه إسرائيل هذه المواقف،ولكن على إسرائيل أن تسأل نفسها عما يجب فعله لمنع ذلك".
 
ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التعاون مع المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها – وهو أمر لم تفعله حتى الآن.

#حزب ميرتس #اسرائيل #المحكمة الجنائية الدولية #الجرائم الإسرائيلية

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