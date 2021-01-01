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غانتس: لن أسامح نتنياهو... وسنكون الطرف المكمل والمؤثر لأي ائتلاف

الأحد 07 مارس 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لن أسامح نتنياهو... وسنكون الطرف المكمل والمؤثر لأي ائتلاف



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، اليوم الأحد، "سنكون الحزب التكميلي والمؤثر، وسأكون مع من لديه 61 لتشكيل حكومة بدلا من نتنياهو.
 
وأضاف غانتس خلال مؤتمر المؤثرين عبر القناة 12 العبرية، قائلا أود أن أوصي أي شخص يمكن أن يحل محل نتنياهو، قد يكون يائير أو جدعون ساعر أو أي شخص آخر طالما أن خطوطه الأساسية معتدلة. أنام بسلام أينما كنا في حكومة غير نتنياهو ".

وقال غانتس: "نتنياهو قد كسر التزامه تجاهي ولن أسامحه. لن أجلس مع نتنياهو مرة أخرى. في استطلاعات الرأي، أنا مستقر ونزداد قوة".

#حزب ازرق ابيض #بيني غانتس #بنيامين نتنياهو #الاحزاب الاسرائيلية #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية

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