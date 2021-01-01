تحديد موعد توزيع منحة الرئيس على أندية غزة

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن الموعد الرسمي لتوزيع منحة الرئيس محمود عباس على أندية المحافظات الجنوبية هذا الموسم.

وذكر سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد باتحاد الكرة, أن حفل توزيع المنحة سيجري الأربعاء المقبل الساعة الخامسة مساء في مطعم سيدار غرب غزة.

وأوضح أبو الحصين, أن الحفل سيقام وفق الإجراءات الصحية المتبعة, بحضور رؤساء الأندية أو من ينوب عنهم فقط.

يشار إلى أن قيمة منحة الرئيس تبلغ حوالي 600 ألف دولار لجميع الدرجات، بواقع 25 ألف لكل فريق بالممتازة، و15 ألف للأولى، و5 آلاف للثانية، و3 آلاف للثالثة.