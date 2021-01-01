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5 مباريات في دوري غزة الأحد

الأحد 07 مارس 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 مباريات في دوري غزة الأحد



غزة / سما /

تجري مساء الأحد, خمس مباريات على ملاعب قطاع غزة المعشبة, ضمن منافسات بطولة الدوري بمختلف درجاته.

ففي الدرجة الممتازة, يلعب خدمات رفح مع شباب رفح على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, وخدمات الشاطئ مع شباب خانيونس على ملعب اليرموك بغزة, واتحاد الشجاعية مع الصداقة على ملعب فلسطين بغزة أيضا.

أما في الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", فيلتقي الرضوان مع فلسطين على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع, بينما يلعب في فرع "الوسطى والجنوب" خدمات دير البلح مع منافسه الاستقلال على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

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