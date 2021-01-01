أيمن عودة: سأذهب إلى لاهاي إن دعيت ​

القدس المحتلة / سما /

​ قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه في حال تم توجيه دعوة له إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فسيذهب.

وأضاف عودة في مؤتمر قناة 12 العبرية، سأذهب وأتحدث سياسيًا لماذا يضُر الاحتلال بالشعبين، أنا شخص أريد أن أعيش بسلام، دولة إلى جانب دولة.

وأشار عودة إلى التظاهرة في أم الفحم، مؤكدًا معارضته التامة لما جرى مع منصور عباس المنشق عن القائمة المشتركة مؤخرًا.

وقال "يمكن للمرء أن يناقشه، ولكن لا ترفع يدك بأي شكل من الأشكال، خاصةً خلال التظاهرة التي خرجت ضد العنف، وأرفض وصفه بالخائن، صحيح أن بيبي (نتنياهو) ضلله وخدعه، لكن لا يمكن وصفه بالخائن".

وتوقع رئيس القائمة العربية المشتركة أن تحصد القائمة أصواتًا أعلى من تلك التي ذكرتها استطلاعات الرأي، مشيرًا إلى أن القائمة تعمل على ذلك بقوة.