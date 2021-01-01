وجهة مُحتملة غير متوقعة لدي خيا بعد مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية إنجليزية على أن ماوريسيو بوتشيتينو، المُدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، يضع عينه على دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، لتدعيم صفوف الفريق الفرنسي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن بوتشيتينو يستهدف ضم دي خيا ليكون إضافة قوية للفريق، وليجعل منه بديلاً لكيلور نافاس الذي يبلغ من العُمر 34 عاماً.

وأشار التقرير إلى أن النادي الباريسي سيكون قادراً على تحمل راتب دي خيا المُقدر بما قيمته 375 ألف باوند اسبوعياً، وسيكون قادراً كذلك على تحمل تكلفة الانتقال.

ويتنافس دي خيا مع زميله دين هندرسون على المركز الأساسي لحراسة مرمى اليونايتد، وهو التنافس الذي كان سيدفع بأحدهما للخروج من اليونايتد الصيف المُقبل ولو على سبيل الإعارة.

وكان دي خيا الذي يبلغ من العُمر 30 عاماً قد انضم لليونايتد في 2011 قادماً من أتلتيكو مدريد، ويرتبط بعقدٍ مع النادي حتى 2023، ولعب خلال تلك الفترة 434 مُباراة مع الفريق في كافة المُسابقات، سكنت شباكه خلالهم 454 هدفاً، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 153 مُباراو.