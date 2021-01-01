كلوب: هذا العام تعرضنا لجميع أنواع الهزائم

وكالات / سما /

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه تعرض لجميع أنواع الهزائم في الموسم الجاري، مشدداً في السياق نفسه، على أنه لن يركز على دوري أبطال أوروبا أكثر من الدوري الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

وانهزم ليفربول أمام تشيلسي يوم الخميس الماضي بهدف نظيف، ليتراجع الفريق الأحمر إلى المركز السابع في جدول الترتيب، ويبتعد بذلك عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم القادم.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: “ليس من الصعب شرح سبب تراجع نتائجنا، يمكنك الخسارة عندما تظهر بمستوى سيئ لكن يمكنك أيضاً الهزيمة حتى عندما تلعب بصورة جيدة. هذا العام تعرضنا لجميع أنواع الهزائم”.

وأضاف: إذ كان هناك شخص ما يعتقد بأنه يوجد مدرب آخر يمكنه القيام بهذا العمل بصورة أفضل فعليه اتخاذ القرار وإقالتي لكن إدارة النادي ليس لديها هذا الرأي أو على الأقل لم يخبروني به بعد”.

وواصل: “أنا كما أنا، لست لطيفاً دوماً، أود أن أكون كذلك لكني لست كذلك، نحن ننتقد أنفسنا وعلينا فقط القيام بعملنا بأفضل طريقة وهذا ما كان وسيكون عليه الأمر”.

وعما إذا كان تركيز ليفربول منصباً على دوري أبطال أوروبا فقط، قال كلوب: “إطلاقاً لا، لم نتخلّ عن الفوز بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا لن يحدث أبداً.. لا توجد مباراة نلعبها من أجل اللعب فقط ونخسرها على أي حال، ليفربول أكبر من هذا بكثير”.