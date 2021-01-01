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إلهان عمر: كل دقيقة يفلت بها بن سلمان من العقوبات تمثل تهديدا لاهتمام واشنطن بحقوق الإنسان

الأحد 07 مارس 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلهان عمر: كل دقيقة يفلت بها بن سلمان من العقوبات تمثل تهديدا لاهتمام واشنطن بحقوق الإنسان



واشنطن / وكالات /

 قالت إلهان عمر عضو مجلس النواب الأمريكي، السبت، إنها لا ترى أن هناك سببا “يحول دون فر عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار الدعم الأمريكي لحرية التعبير، والديمقراطية، وحقوق الإنسان”.
وأضافت عمر، خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، “أعتقد أن كل دقيقة يفلت فيها محمد بن سلمان من العقاب، تمثل تهديدا لاهتمام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، والمواطنين السعوديين”.
وتابعت أنه “رجل كشفت استخباراتنا الخاصة أنه وافق على عملية قتل مقيم في الولايات المتحدة، وصحفي سعودي (جمال خاشقجي)”.
وأوضحت أن “واشنطن قررت بالفعل فرض عقوبات على أشخاص آخرين متورطين في قتل خاشقجي”.
وفي إجراءات القانون والنظام، لا نعاقب أولئك الذين نفذوا القتل فحسب، بل أيضا أولئك الذين وافقوا على عملية القتل، بحسب عمر.
واختتمت النائبة الأمريكية حديثها بالقول “يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإبقاء هذه القيم والمبادئ سليمة”.
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، قدر تقرير للاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي “وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي”.
ورفضت الرياض التقرير، معتبرة أنه يحتوي على “معلومات واستنتاجات غير دقيقة”.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

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