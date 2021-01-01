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ظهور نادر لأمير قطر الوالد والشيخة موزة ... صور

الأحد 07 مارس 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظهور نادر لأمير قطر الوالد والشيخة موزة ... صور



وكالات

شهد أمس السبت 6 مارس/آذار، ظهور نادر لأمير قطر الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزة بنت ناصر.

وحضر أمير قطر الوالد والشيخة موزا أمس ختام منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).


وكان حاضرا المسابقة أيضا شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، بصفته رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من كبار المسؤولين وجمهور من محبي رياضة الفروسية.

وأقيمت المناسبة وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتوجت الشيخة موزا بنت ناصر الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، إذ جاء في المركز الأول الفارس البلجيكي، نيلز بروينسلس، وحل في المركز الثاني الإيطالي، لورنزو دي لوكا، وفي المركز الثالث الكندي إريك لاماز.

وشاركت الشيخة موزا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورا من حضورها هي وأمير قطر الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل صاني، منافسات الجولة الأولى من جولات لونجين العالمية قفز الحواجز. 

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