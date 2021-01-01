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"نقي كويس".. السيسي يشتري فاكهة من بائع في الشارع ويكتشف مأساة.. فيديو

الأحد 07 مارس 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نقي كويس".. السيسي يشتري فاكهة من بائع في الشارع ويكتشف مأساة.. فيديو



القاهرة / وكالات /

توقف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمام أحد الباعة الجائلين بمنطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، لشراء الفاكهة، ومازحه قائلا له: "نقي كويس".

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "السيسي لاحظ، أثناء توقفه، صعوبة في حركة البائع، وتحدث مع البائع وعلم بوجود مشاكل صحية في أعصاب القدم، مؤكدا أن "بيع الفاكهة هو مصدر دخله الوحيد، وليس له سكن مستقل، ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه".

بدورها، قامت وزارة الصحة المصرية، بتوفير سيارة إسعاف مجهزة للبائع ونقله لمستشفى دار الشفاء، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عنه، وعن بائعين اثنين آخرين وأسرهم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.

#السيسي #مصر

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