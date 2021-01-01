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استطلاع جديد يظهر قدرة نتنياهو تشكيل حكومة

الأحد 07 مارس 2021 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع جديد يظهر قدرة نتنياهو تشكيل حكومة



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي جديد، نشرت نتائجه الليلة الماضية، أنه بإمكان بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود أن يشكل حكومة من ائتلاف بـ 61 مقعدًا، وذلك في حال توحدت جميع الأحزاب اليمينية بما فيها اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته قناة ريشت كان العبرية، فإن نتنياهو يمكن أن يصل لحكومة يمينية بمشاركة أحزاب الحريديم.

ويظهر الاستطلاع أن الليكود سيصل إلى 30 مقعدًا، يليه حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لبيد بـ 20 مقعدًا، وثالثًا حزب جدعون ساعر بـ 13 مقعدًا، يليه اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت بـ 12 مقعدًا، في تراجع واضح للأخيرين.

ووفقًا للاستطلاع، فإن الكتلة التي يقودها منصور عباس المنشق عن القائمة العربية المشتركة، إلى جانب حزب ميرتس اليساري، لن يتخطيا نسبة الحسم.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن القائمة العربية المشتركة ستصل إلى 9 مقاعد في تراجع واضح لقوتها، بينما يصل حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى 8 مقاعد، ومثلها إلى شاس، ويهدوت هتوراة 7، أما حزب العمل يصل إلى 5، وحزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس إلى 4، ومثلها للدينية الصهيونية بزعامة بتسلئيل سموتيرتش.

#استطلاع راي #نتنياهو #تشكيل حكومة ائتلاف #حزب الليكود #نفتالي بينيت #احزاب الحريديم

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