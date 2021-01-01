آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين برحيل نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

شارك الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، في مظاهرات مختلفة ضد فساد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خاصة في ساحة "بلفور" في القدس الغربية، وتعرض بعضهم للاعتداء من قبل مؤيدي نتنياهو.

وتظاهر نحو ألف إسرائيلي في ساحة بلفور قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، فيما تظاهر المئات على الجسور والمفترقات في مدن إسرائيلية مختلفة.

وتستمر التظاهرات في إسرائيل للأسبوع السابع والثلاثين على التوالي للمطالبة برحيل نتنياهو، واحتجاجًا على سياساته والاتهامات الموجهة إليه في قضايا فساد.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، التي انتشرت مع نهاية السبت قبل المظاهرة في ساحة باريس وبلفور، حركة المرور في شوارع بن ميمون وغزة وأغرون والملك جورج في القدس الغربية.

وكررت الشرطة خطابها الأسبوعي بأنها "تعمل على السماح بوجود احتجاج عام للمتظاهرين، لكنها لن تسمح بأي انتهاك للنظام العام، وستتصرف بحزم ضد أي محاولة لتعطيل النظام العام أو الإضرار بالوجود الطبيعي".

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "نتنياهو فشلت ارحل"، و"نتنياهو رائحته أصبحت كريهة ارحل"، فيما قامت مجموعات من الليكود بالاشتباك مع بعض المتظاهرين والاعتداء عليهم بشدّ اللافتات والبصق عليهم، واتهامهم بأنهم "يسار خائن".