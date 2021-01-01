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(كوري - إسرائيلي)... سلاح جديد يحدث ثورة في التسليح العسكري

الأحد 07 مارس 2021 06:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
(كوري - إسرائيلي)... سلاح جديد يحدث ثورة في التسليح العسكري



القدس المحتلة/سما/

تسعى كوريا الجنوبية وإسرائيل إلى تطوير تقنيات جديدة تسمح بتسليح المروحيات العسكرية بطائرات مسيرة انتحارية "كاميكاز".

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، مشيرة أن شركتين متخصصتين في الصناعات الجوية من إسرائيل وكوريا الجنوبية وقعتا مذكرة تفاهم تعتمد على توفير إسرائيل للطائرات المسيرة والتعاون مع كوريا الجنوبية لتجهيز المروحيات بها.


وتقول المجلة إلى عملية الدمج بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة يعد توجها جديدا ومن المقرر أن يستغرق سنوات حتى يمكن استخدامه بصورة فعالة في القتال.

ولفتت إلى أن الاتفاق الإسرائيلي الكوري يعتمد على تجهيز مروحيات قتالية خفيفة تصنعها كوريا الجنوبية بطائرات مسيرة انتحارية تصنعها إسرائيل، وتمكن الآلة القتالية الجديدة من خوض المعارك في المستقبل.


ولفتت المجلة إلى أن الهدف من تطوير الآلة العسكرية الجديدة هو السماح توفير قوة نيرانية مميتة عن طريق إطلاق الدرونز من المروحيات التي تحملها قبل دخول تلك المروحيات في نطاق استهداف العدو.


وفي ذات الوقت يوفر ذلك دقة أكبر في ضرب الأهدف عندما تكون المتابعة من المروحيات التي تحلق على مسافات أقرب مقارنة بالقواعد الأرضية التي تتحكم في الـ "درونز" كما يحدث في الوقت الحالي.

#سلاح كوروي اسرائيلي #التسليح العسكري #طائرات مسيرة #كاميكاز #طائرات درونز

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