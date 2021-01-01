منة فضالي تشعل مواقع التواصل بسبب حديثها عن ياسمين صبري (فيديو)

القاهرة/سما/

أشعلت الفنانة المصرية، منة فضالي، مواقع التواصل الاجتماعي جدلا، بسبب آرائها الشخصية في مواطنيها الفنانين، محمد رمضان وياسمين صبري.

وعندما تم تخييرها في لقاء مع موقع فضائية "صدى البلد" المصرية بين تفضيلها العمل مع ياسمين صبري أو محمد رمضان، اختارت منة فضالي الأخير، باعتباره "أذكى فنان علة الساحة الفنية حاليا"، بحسب رأيها.



وأشارت منة فضالي إلى أن محمد رمضان ممثل من العيار الثقيل، واجتهد في تطوير نفسه كممثل، وصعد من الصفر، والعمل معه ممتع.

كما أوضحت منة فضالي أن ما يعجبها في محمد رمضان هو أنه لا يبالي بالانتقادات و"لا يسمع لأحد"، بحسب تعبيرها، معربة عن اندهشها من الهجوم على الشخص الناجح.

ونفت فضالي عن محمد رمضان صفة الغرور بحكم تعاملها معه، واعتبرت أن تصرفاته تعكس ثقة في نفسه.

وعند سؤالها عن رأيها في أداء ياسمين صبري كممثلة، كان رد منة فضالي هو "لا تعليق"، واكتفت بالرد بأنها "حلوة وبنوتة زي القمر".

ووصفت فضائية "صدى البلد" رأي منة فضالي في تمثيل ياسمين صبري بأنه "تعليق مفاجئ" و"تصريح صادم".



وأثارت تصريحات منة فضالي غضب جمهور ياسمين صبري على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموها بأنها تغار منها.