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آخر كلمات السعودي رياض الشمري قبل مصرعه في "رالي الشرقية"... فيديو

الأحد 07 مارس 2021 05:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آخر كلمات السعودي رياض الشمري قبل مصرعه في "رالي الشرقية"... فيديو



الرياض/سما/

ظهر المتسابق السعودي رياض الشمري الذي لقى مصرعه اليوم السبت، في مقطع فيديو نشره قبل وقت قصير من تعرضه لحادث مميت في "رالي الشرقية".

ونشر الشمري الفيديو على حسابه بـ"سناب شات" قبل مشاركته في المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية، ووثق فيه لحظات ما قبل انطلاق المسابقة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وقال المتسابق الراحل: "ربنا يوفقني ويتمم على خير، اليوم تغيّر كل شيء، بحكم وجود سيارات مشاركة في بطولات العالم، لذلك انطلقوا قبلنا".

ومضى بقوله: "يحاولون تجنب وجود رياح قوية والظروف الصعبة، للأسف نحن في مقر الصيانة الآن، ونبعد بمسافة 100 كيلو متر عن منطقة السباق ولكن هنا هواء قوي بالتأكيد هناك أيضا".

وأضاف "ما ندري ما سوف يصير، نحن جاهزون.. الهواء قوي.. ربنا يتمم على خير".


وكانت وزارة الرياضة قد قدمت العزاء والمواساة لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، كما نعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الراحل.

وشهد الرالي عددا من الانسحابات بسبب الحوادث التي تعرض لها المتسابقون، وقد بدأت هذه الانسحابات بالبطل يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث استلزم نقله مع ملاحه مايكل أور إلى المستشفى باستخدام مروحية، لإجراء مزيد من الفحوصات.

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