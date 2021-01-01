"أفيخاي أدرعي" يعلق على استخدام طالب مصري الكمامة في الغش

القدس المحتلة/سما/

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على استخدام طالب مصري الكمامة في الغش خلال الامتحان.

وقال أدرعي، مساء اليوم السبت، بحسابه على موقع "تويتر" إن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استوقفته، مشيرا إلى أن مصدر الصورة مصر "الذي يتمتع شعبها بروح الدعابة".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي: "قام طالب باستغلال كمامة للغش في الامتحانات"، مختتما بالقوة "على ما يبدو لكل زمن ووباء فائدة لدى البعض".









وكانت الصورة المذكورة قد أثارت ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت الجهات المعنية المصرية إلى التحرك واتخاذ قرار بتفتيش الكمامات.

وأمس الأول (الخميس)، قال محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني"تم تعميم صورة الكمامة الملصق بها أوراق الغش من الداخل على كافة المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، حتى يتمكن المعلمون من تفتيش الكمامة التي يرتديها الطلاب أولا والتأكد من خلوها من أي وسائل غير شرعية للغش"، وفق صحيفة "الوطن".