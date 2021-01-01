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اصابة الفنانة غادة بفيروس كورونا

الأحد 07 مارس 2021 05:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة الفنانة غادة بفيروس كورونا



القاهرة /سما/

أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل، مساء اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقل برنامج "ET بالعربى" عن غادة عادل أنه أصيب فعلا بكورونا وهي حاليا تخضع للعزل المنزلي.


وقالت الفنانة المصرية إن حالتها الصحية جيدة، وتتلقى العلاج بموجب بروتوكول وزارة الصحة، لافتة إلى أنها ستعيد الفحوصات خلال أسبوع للاطمئنان على صحتها.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نقل موقع "اليوم السابع" عن المخرج مجدي الهواري إصابة أم أولاده (زوجته السابقة) الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا منذ عدة أيام.

وقال الهواري إن الحالة الصحية للفنانة غادة عادل "مستقرة نوعا ما" وأنها تعزل نفسها في المنزل وتتلقى العلاج اللازم.

وتصور غادة حاليا فيلم "أهل الكهف"، تمهيدًا لعرضه في سباق أحد الأعياد المقبلة "الفطر أو الأضحى"، كما تنتظر في القريب عرض فيلم "قمر 14".

#غادة عادل #فيروس كورونا #اصابة غادة عادل بكورونا

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