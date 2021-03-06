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هكذا تبدو أبو ظبي بعيدا عن المباني الشاهقة... فيديو

الأحد 07 مارس 2021 05:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تبدو أبو ظبي بعيدا عن المباني الشاهقة... فيديو



أبوظبي /سما/


نشر مكتب أبو ظبي الإعلامي، مقطع فيديو بعنوان "هذه أبو ظبي"، يرصد زاوية مختلفة للإمارة بعيدا عن المباني الشاهقة.

وقالت الصفحة الرسمية لمكتب أبو ظبي الإعلامي، على "تويتر"، إن الفيديو يرصد طبيعة الحياة في مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي.

وتوصف مدينة العين بـ "المدينة الخضراء في الخليج" بسبب زراعة التمور والينابيع الكبريتية في جبل حفيت ومواردها المائية العذبة ومناخها المعتدل، بحسب موقع "تام" الإماراتي، الذي أوضح أنها عبارة عن واحدة في المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي وتتجاوز مساحتها 13 ألف كلم.

وتعد حديقة الحيوانات في مدينة العين محطة سياحية عائلية تتيح للزوار رؤية مجموعة كبيرة من الحيوانات في حظائر تشبه إلى درجة كبيرة موطنها الطبيعي.


وتمثل تلك الحديقة موطنا لأكثر من 4 آلاف حيوان، وبها عشرات الفصائل من الحيوانات المهددة بالإنقراض في العالم.

#ابوظبي #العين #مكتب ابو ظبي الاعلامي #تويتر

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