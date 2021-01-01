بايرن ميونخ يقلب الطاولة على بروسيا دورتموند برباعية ..فيديو

برلين/سما/

قلب بايرن ميونخ الطاولة على ضيفه بوروسيا دورتموند (4-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وصعق النجم النرويجي الشاب "الفتى الذهبي"، إيرلينغ هالاند، أصحاب الأرض بهدفين سريعين سجلهما، في الدقيقتين (2 و9). ورد العملاق البافاري الصاع صاعين بتسجيله أربعة أهداف متتالية، حيث رد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (26، و44 من ضربة جزاء، و90)، وتكفل زميله ليون غوريتسكا بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 88 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وعزز روبرت ليفاندوفسكي، الذي بات ملقبا بـ(ليفانـ"غولـ"سكي) لغزارة أهدافه، تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري، برصيده إلى 31 هدفا، مبتعد بفارق 12 هدفا عن إيرلينغ هالاند الذي رفع رصيده إلى 19 هدفا وصعد إلى مركز الوصافة بالتساوي مع البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت.

كما رفع بايرن ميونخ رصيده بعد هذها الفوز الثمين، إلى 55 نقطة، ويحتل صدارة ترتيب "البوندسليغا".

بينما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 39 نقطة، ويشغل المركز الساس على سلم ترتيب الدوري.