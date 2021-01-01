الترجي يفوز على الزمالك بثلاثية ثمينة..فيديو

تونس/سما/

حقق نادي الترجي الرياضي التونسي فوزا ثمينا على ضيفه الزمالك المصري (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووضع المهاجم الإيفواري ويليام توغي ميل الفريق التونسي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27، وأدرك المدافع المصري أحمد أبو الفتوح التعادل للزمالك بهدف سجله في الدقيقة 39، قبل أن يخرج مطرودا بحلول الدقيقة 57 بالبطاقة الحمراء.

ومن ثم رد المهاجم التونسي محمد علي بن رمضان الصاع صاعين، بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (45 من ضربة جزاء، و53) من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ورفع الترجي الرياضي رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين، عن مولودية الجزائر الذي تغلب بدوره على تونغيث السنغالي بهدف وحيد.

بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطتين، وبقي في المركز الثالث في جدول الترتيب.