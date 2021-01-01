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الصحة الإسرائيلية: 3,716 إصابة جديدة بكورونا وتراجع بالحالات الخطيرة

السبت 06 مارس 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 3,716 إصابة جديدة بكورونا وتراجع بالحالات الخطيرة



القدس المحتلة /سما/

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، بأن 3,716 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا أمس الجمعة واليوم السبت، إثر إجراء 105,467 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الإيجابية 3.6%.

ووصل عدد المتوفين في البلاد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا حتى مساء السبت، إلى 5,856.

وتلقى 4,925,155 شخصا الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 3,705,330 الجرعة الثانية.

وانخفض عدد المرضى المصنّفة حالاتهم بالخطيرة إلى 710 حالة، منهم 273 حالة حرجة جدًا، و234 شخصًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويُذكر أن عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا يقف عند 40,565 حالة.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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