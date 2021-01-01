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قلنسوة: إصابة مدير عام البلدية في جريمة إطلاق نار

السبت 06 مارس 2021 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلنسوة: إصابة مدير عام البلدية في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة /سما/

أصيب  مدير عام بلدية قلنسوة، المحامي أشرف خطيب (48 عامًا) بجراح خطيرة، مساء اليوم، السبت، إثر حرجة إطلاق نار في المدينة.

ووقعت الجريمة في وسط المدينة، حيث أقدم جناة على إطلاق وابل من الرصاص تجاه مركبة الضحية التي كان داخلها.

ونقل المصاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا ووصفت حالته بالخطيرة.

وذكرت مصادر طبيّة أن حالته مستقرّة، وأن الرصاص تركّز في معظمه في القسم السفلي من جسده، وفي أطرافه.

وأجرى وزير الداخليّة، أرييه درعي، اتصالا برئيس بلديّة قلنسوة، عبد الباسط سليمة، في أعقاب إطلاق النار.

وقال درعي إنه سيتوجّه الليلة لوزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، بطلب "التحرّك فورًا" للقبض على المشتبهين.

وسبق أن قتل مدير عام للبلديّة عام 2011، يدعى وئام زميرو، وبلغ من العمر عند قتله 39 عامًا.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، 15 ضحية وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة ولؤي إدريس (25 عاما) من طمرة.    "عرب 48"

#م بلدية قلنسوة #اطلاق نار

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