مجلس الشيوخ يوافق على اكبر حزمة مساعدات اقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة

واشنطن /سما/

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إغاثة الرئيس جو بايدن، البالغة 1.9 تريليون دولار، السبت، بعد عملية دامت طوال الليل واستمرت 12 ساعة للحصول على صوت ديمقراطي واحد لدعم خطة الحزب بشأن القضية الحاسمة.

وجاء التصويت لصالح الخطة بعدد أصوات 50 مقابل 49 صوتًا. ومن المتوقع الآن أن يعود التشريع إلى مجلس النواب للتصويت النهائي قبل أن يُوقع بايدن عليه ليصبح قانونًا.

واجه الديمقراطيون ضغوطا شرسة للبقاء موحدين لتمرير الأولوية التشريعية العليا للإدارة الأمريكية قبل 14 مارس/أذار، حيث من المقرر أن تنتهي استحقاقات البطالة لملايين الأمريكيين.

لكن معارضة السناتور وست فرجينيا، جو مانشين، غير المتوقعة يوم الجمعة لاتفاق ديمقراطي لتعزيز إعانات البطالة، أوقف مجلس الشيوخ، مما أدى إلى بذل جهود ضغط عاصفة بين الحزبين.

وأبقى الديمقراطيون على التصويت بنداء الأسماء في مجلس الشيوخ مفتوحًا لمدة 11 ساعة و50 دقيقة، وهي الأطول في التاريخ الحديث، حيث أشار مانشين إلى أنه سيقبل اقتراح الجمهوريين الأقل سخاء.

كان الخلاف علامة على قوة ديموقراطيي الوسط في مجلس الشيوخ بنسبة 50-50، حيث يسيطر الديمقراطيون على أضيق أغلبية ممكنة، ومثالًا على كيف يمكن لسناتور واحد أن يعرقل جدول أعمال الرئيس.

واضطر السناتور الجمهوري دان سوليفان إلى المغادرة يوم الجمعة للعودة إلى منزله في ألاسكا لحضور جنازة عائلية، تاركًا للجمهوريين 49 صوتًا فقط.



وعند الموافقة النهائية عليها ، قد تكون واحدة من أكبر حزم المساعدات الاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة.