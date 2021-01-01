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"فرانس برس": الحوثيون يتقدمون غرب مأرب وسقوط عشرات القتلى من الطرفين

السبت 06 مارس 2021 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فرانس برس": الحوثيون يتقدمون غرب مأرب وسقوط عشرات القتلى من الطرفين



صنعاء /سما/

أفادت وكالة "فرانس برس" بسقوط عشرات القتلى جراء معارك عنيفة بين قوات جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في محافظة مأرب، وسط اليمن.

ونقلت الوكالة اليوم السبت عن مصادر عسكرية حكومية تأكيدها أن هذه المعارك خلفت 90 قتيلا من الطرفين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن القوات الحكومية والعشائر الموالية لها خسرت 32 من مقاتليها، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

ولم يؤكد أي مصدر من جماعة "أنصار الله" هذه الحصيلة.

وذكرت مصادر الوكالة أن المعارك اندلعت على ست جبهات، وتمكنت القوات الحكومية من صد هذه الهجمات، غير أن الحوثيين حققوا تقدما على جبهة كسارة غربي المحافظة، صوب شمال غرب مدينة مأرب.

وأكدت المصادر أن المعارك رافقتها غارات نفذها طيران التحالف العربي بقيادة السعودية أمس واليوم.

وشن الحوثيون أوائل فبراير الماضي هجوما ميدانيا في مسعى للسيطرة على مأرب التي تمثل آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف، وسط اليمن.

وتسعى الجماعة الحوثية، على الأرجح، إلى السيطرة على مأرب، قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لأن هذا الإنجاز سيقوض بشكل ملموس المواقع التفاوضية لحكومة هادي المعترف بها دوليا.

ويأتي الهجوم على مأرب بالتزامن مع تكثيف الحوثيين هجماتهم على السعودية بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة.

#جماعة أنصار الله #اليمن #الحوثيون #معارك عنيفة #الحكومة اليمنية

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