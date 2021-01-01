مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم بث مباشر

القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب بث مباشر التي تقام اليوم السبت في سياق لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021.

مباراة الأهلي وفيتا كلوب مباشر تنقل الساعة التاسعة بتوقيت القدس والقاهرة والخرطوم على قناة بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 4) بصوت المعلق المصري علي محمد علي فقط.

ويستمر في هذا اللقاء سريان قرار منع حضور المشجعين المباراة من داخل الملعب، في وقت تقرر تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة الموقعة تحكيميا بالإضافة إلى عدد من المساعدين.

ولم يعد هناك أي خيار أمام بطل النسخة الأخيرة من البطولة الأفريقية سوى الانتصار والخروج بالنقاط الثلاثة؛ كي ينجح في التأهل إلى الأدوار الاقتصائية القادمة وتفادي أي معاناة مرتقبة.

مباراة الاهلى وفيتا كلوب مباشر:

ويخوض نادي القرن الأفريقي اللقاء وهو غير مكتمل الصفوف، إذ يشهد غياب العديد من اللاعبين الذين يعتبرون من أعمدة الفريق الأساسية، لكن الأمر تكرر كثيرا ونجح الأهلي في الفوز.

ويعيش النادي الأهلي منذ تتويجه باللقب الأفريقي المنتظر حالة من الاستقرار الفني والإداري على الرغم من تراجع مستوى اللاعبين في الدوري المصري مؤخرا نتيجة التعب والإرهاق.

وتجري مباراة الأهلي وفيتا كلوب بعد قليل بالتزامن مع لقاء الوداد الرياضي المغربي أمام حوريا الغيني، وذلك عقب خسارة غريمه الزمالك بثلاثية أمام صاحب الأرض الترجي الرياضي التونسي.