  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تحذر إسرائيل من "عواقب أي خطوة خاطئة" على خلفية "الهجوم على السفينة" بخليج عمان

السبت 06 مارس 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تحذر إسرائيل من "عواقب أي خطوة خاطئة" على خلفية "الهجوم على السفينة" بخليج عمان



طهران /سما/

نفت إيران صحة الاتهامات الإسرائيلية بأنها تقف وراء الهجوم على سفينة تجارية في خليج عمان، محذرة إسرائيل من عواقب "أي خطوة خاطئة قد تقدم عليها".

ورفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في رسالة بعثها أمس الجمعة إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، اتهام إسرائيل لإيران بأنها نفذت الهجوم الأخير على سفينة إسرائيلية في خليج عمان، واعتبر أن هذه الادعاءات لا أساس لها.

واكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أن "هذا الحادث يحمل كل خصائص عمليات معقدة منفذة من قبل لاعبين يتابعون سياساتهم الشريرة وأهدافهم اللامشروعة".

وأشار تخت روانجي إلى التهديدات التي وجهها الطرف الإسرائيلي، قائلا: "يسعى الكيان الصهيوني يائسا عبر توجيه الاتهام لإيران والإيحاء بالمظلومية حرف الأنظار عن جميع ممارساته الشريرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ودعا تخت روانجي المجتمع العالمي لليقظة تجاه "تهديدات الكيان الصهيوني وجرائمه وممارساته الوحشية خاصة احتلال فلسطين"، محذرا كذلك من "المغامرات العسكرية المستمرة" من قبل إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة.

واعتبر تخت روانجي أنه يجب تحميل إسرائيل مسؤولية جميع أعماله غير القانونية والمتهورة مع تذكيرها بأنها ستكون مسؤولة عن "جميع عواقب أي خطوة مبنية على خطأ في الحسابات".

واتهمت الحكومة الإسرائيلية مرارا إيران بأنها نفذت هجوما على سفينة تابعة لإسرائيل كانت تقل سيارات في خليج عمان يوم 25 فبراير.

وقال مسؤولو أمن إسرائيليون إن الرد على هذا الهجوم لا مفر منه، بينما تنفي إيران أن تكون لها أي علاقة بالحادث.

#ايران #اسرائيل #سفينة اسرائيلية #خليج عمان

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في أفريقيا 2021

قيادي بحماس: ثلاثة خيارات أمام الحركة للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة في قطاع غزة

الألمانية:الانقسامات تهدد حركة فتح قبل الانتخابات الفلسطينية المقبلة

اسعار العملات: ارتفاع سعر صرف الدولار

الرجوب : ناصر القدوة أخطأ

هل ستصبح حركة "حماس" برأسين إذا ما عُين مشعل رئيساً لها في الخارج؟

الأخبار الرئيسية

الشعبية تكشف تفاصيل سلسلة الخطوات التصعيدية ضد سياسة "أونروا" بحق اللاجئين..

الحكومة: منع التنقل بين المحافظات لكسر سلسلة الوباء.. و لن نتردد في تمديد الإغلاق

صحيفة اسرائيلية: قطاع غزة بين القُبة الحديدية ومعطف الريح..!

رئيس الوزراء: أعطيت التوجيهات لتشديد الإجراءات وتطبيق القرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ بحزم

ليلى غنام : إغلاق محافظة رام الله مدة أسبوع يبدأ مساء اليوم السبت

اعلان سما رسائل