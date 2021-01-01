رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يهدد بالامتناع عن تأدية مهام منصبه

بيروت /وكالات/

هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم السبت بالامتناع عن تأدية مهام منصبه للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

وقال دياب في كلمة “إذا كان الاعتكاف يساعد في تشكيل الحكومة فأنا جاهز إليه رغم أنه يخالف قناعاتي”، مشيرا إلى أن ذلك قد يعطل الدولة برمتها ويضر اللبنانيين بشدة.

وأضاف دياب “لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية الحماية من الأخطار، واللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم بحال لم تتشكل حكومة جديدة مدعومة سياسياً من الداخل والخارج للتعامل مع هذه الأزمة” متسائلاً “ألا يشكل مشهد التسابق على الحليب من قبل المواطنين حافزاً كافياً للتعالي عن الشكليات وتدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة؟”.

وتحدث دياب عن اجتهادات حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى أن البعض “يطالب حكومة تصريف بأن تمارس صلاحيات حكومة قائمة بذريعة الظروف الاستثنائية، فيما البعض يحذّر من تجاوز الحكومة ما حدده الدستور من صلاحيات تصريف الأعمال ضمن الحدود الضيقة”.

واعتبر دياب أن “حسم هذا النقاش يتم في مجلس النواب باعتباره مرجعية تفسير الدستور”.

وأعلن دياب بأن “الظروف الاجتماعية تتفاقم والظروف السياسية تزداد تعقيداً ولا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف لحكومة تصريف الأعمال”.

وأوضح دياب قائلا “نحن لم نتقاعس عن أداء دورنا في تصريف الأعمال ونقوم بواجبنا بما يسمح به الدستور”، داعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “على قاعدة الخطة الإصلاحية التي وضعناها بعد تحديثها”.

واستقالت حكومة دياب إثر انفجار بيروت في الرابع من أغسطس آب الذي دمر قطاعات واسعة من العاصمة بيروت.

وجرى تكليف سعد الحريري برئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول لكنه لم ينجح بعد في تشكيل حكومة جديدة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس ميشال عون.