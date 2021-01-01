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إقامة أول حفل موسيقي في اسرائيل منذ بدء جائحة كورونا

السبت 06 مارس 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقامة أول حفل موسيقي في اسرائيل منذ بدء جائحة كورونا



القدس المحتلة /سما/

حضر مئات الإسرائيليين ممن تلقوا جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا واولئك الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه، حفلاً موسيقيا في الهواء الطلق نظمته بلدية تل أبيب-يافا مساء الجمعة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام عاشتها المدينة بدون أي فعاليات ثقافية جماهيرية.

ويأتي هذا الحفل في ظل استمرار انخفاض اعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء إسرائيل.

وكان عدد الحضور 500 شخص تراقصوا على انغام الموسيقى وهم يضعون الكمامات الواقية، وذلك على مدرجات ملعب "بلومفيلد" لكرة القدم بينما اعتلى عدد من نجوم موسيقى البوب الإسرائيليين منصة الغناء.

وقالت ريعوت جوفر لدى وصولها إلى المكان: "إنه رائع حقًا، أنا سعيد وأتطلع إلى حضور حفلات موسيقية لاحقة". وأضافت "آمل أن تكون هذه بداية فترة نعود فيها إلى حياتنا الطبيعية".

وبدأت إسرائيل في فبراير/ شباط المنصرم في تخفيف القيود المفروض خلال الإغلاق الثالث بسبب تفشي فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين أعادت تدريجيًا افتتاح مراكز التسوق والصالات الرياضية وحمامات السباحة والفنادق وبعض المرافق الثقافية.

وطُلب من الحضور عند مداخل الملعب ابراز شهادة من وزارة الصحة الإسرائيلية تثبت أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو انهم كانوا مصابين بالفيروس وتعافوا منه وذلك عملا ببرنامج "جواز السفر الأخضر" المتبع في اسرائيل.

وتلقى أكثر من نصف سكان اسرائيل البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة بالفعل الجرعتين الموصى بهما من لقاح فيروس كورونا منذ بدء حملة التلقيح في ديسمبر/كانون الأول.

ويقتصر حضور الفعاليات الثقافية ودخول القاعات الرياضية والفنادق حاليًا على الأشخاص الحاصلين على "جواز السفر الأخضر" من المواطنين.

ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية 79,6465 مصابا بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء، توفي منهم 5,834 شخصا.

#اسرائيل #فيروس كورونا #حفل

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