38 وفاة و3481 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سُجلت في الأردن، السبت، 38 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 3481 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 421415، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4900، بعد وفاة 38 مصابا.

وتوزعت الإصابات المحلية على "2196 في محافظة العاصمة عمّان، 352 في إربد، منها 12 في الرمثا، 310 في البلقاء، 138 في مأدبا، 124 في الزرقاء، 112 في الكرك، 109 في جرش، 46 في معان، 44 في عجلون، 36 في العقبة، 14 في المفرق".

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت السبت، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 280 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 2086 حالة.

ووصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الجمعة إلى 1599، بنسبة إشغال 35%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها 415، بنسبة إشغال 40%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الجمعة 196 بنسبة إشغال 20%.

وغادرت 80 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 3917 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 362765 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 53750 حالة.

وأُجري 25952 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 4822160 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة السبت إلى نحو 13.41%.