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سلطة النقد توضح حول دوام المصارف في ضوء إغلاق بعض المحافظات

السبت 06 مارس 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد توضح حول دوام المصارف في ضوء إغلاق بعض المحافظات



رام الله /سما/

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً حول دوام المصارف في ضوء إغلاق بعض المحافظات، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت السلطة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك): "يستمر عمل الإدارات والدوائر المساندة لها في الادارات العامة والاقليمية في المصارف بالحد الأدنى من الموظفين وفق حالة الطوارئ".

وأضافت: "تمتنع المصارف عن استقبال الجمهور في المحافظات المغلقة بقرار من المحافظين"، لافتة إلى أنه سيتم تفعيل وإدارة مركز خدمات الجمهور وتلبية طلبات العملاء بالحصول على خدمات مصرفية الكترونية.

وأشارت سلطة النقد إلى أن استمرار توفير الخدمات المصرفية الالكتروني في كافة محافظات الوطن، وتغذية الصرافات الألية بالنقد بشكل دائم.
 

#سلطة النقد #دوام المصارف #فيروس كورونا #اغلاق

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