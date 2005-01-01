إسرائيل: انطلاق المرحلة الثالثة غدا للخروج من الإغلاق الصحي

القدس المحتلة /سما/

بدأ غدًا الاحد المرحلة الثالثة من التسهيلات الخاصة بالخروج من الإغلاق الصحي في إسرائيل، بحسب ما أفادت قناة كان العبرية.



وستنتظم الدراسة في الصفوف السوابع إلى العواشر في التجمعات السكانية المصنفة خضراء وصفراء وبرتقالية حيث تم تطعيم نسبة عالية من السكان ضد كورونا.



ويتم السماح بالتجمهر لعشرين شخصا على الأكثر في أماكن مسقوفة ولخمسين شخصا في أماكن مفتوحة في كل التجمعات السكانية باستثناء تلك المصنفة الحمراء.



وتضم التسهيلات أيضا فتح المطاعم والمقاهي الصغيرة أمام الجمهور.



أما المطاعم الكبيرة وقاعات الأفراح والمناسبات وغرف الطعام في الفنادق فسيتم فتحها أمام المطعمين والمتعافين فقط.

ومن المقرر أن تصادق الحكومة مساء اليوم على الأنظمة الخاصة بتطبيق المرحلة الثالثة من هذه التسهيلات.