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استخدام الإسورة الالكترونية في إسرائيل لتتبع الملزمين بالحجر الصحي

السبت 06 مارس 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
استخدام الإسورة الالكترونية في إسرائيل لتتبع الملزمين بالحجر الصحي



القدس المحتلة /سما/

شرعت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا باستخدام الإسورة الالكترونية الاختيارية من أجل تتبع الملزمين بالحجر الصحي المنزلي حتى تتحقق من أنهم بالفعل يلازمون بيوتهم طوال فترة الحجر الصحي.
 
وتستخدم هذه الاسورة للعائدين من خارج البلاد الملزمين بطبيعة الحال بالمكوث 14 يومًا في الحجر الصحي الانفرادي في فنادق خصصت لهذا الغرض مجانًا، غير أن العديد من العائدين لا يرغبون المكوث في حجر صحي بعيدًا عن منازلهم، فجاء الحل عن طريق الاسورة الالكترونية.
 
وقال أحد العائدين من خارج إسرائيل في مطار بن غوريون، إنه عند وصوله عرض عليه المسؤولون في المطار امكانيتين لتفادي انتشار فيروس كورونا في حال تبين انه مصاب، والحالة الأولى المكوث في حجر صحي 14 يومًا في فندق خاص كما هو متبع لغاية الآن، والامكانية الثانية هي وضع إسورة الكترونية في معصمه ليكون تتيح مراقبة تحركاته ليتحقق المسؤولون من مكوثه فترة الحجر الصحي في البيت.
 
وقال إن المسؤولين في المطار وضعه في معصمه الاسورة وقفلوها وشرحوا له كيفية استخدامها عبر تطبيق على جهاز هاتفه، وهذا كل ما في الامر على ان يعيد الاسورة بعد انقضاء فترة الحجر الصحي. 

#اسرائيل #فيروس كورونا #الحجر الصحي

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