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تركي آل الشيخ يزف بشرى للسعوديين..صورة

السبت 06 مارس 2021 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ يزف بشرى للسعوديين..صورة



الرياض/سما/

بشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ الجمهور بعودة الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان للعمل معا في إنتاج جديد سيعرض على "ام بي سي" بعد انقطاع دام فترة طويلة.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر": "وأخيرا اجتمع الهرمان بعد طول فراق، ونبي معهم كل نجومنا الحيان والجراح وبشير والكنهل والكل بدون قصور، ونبي وجيه جديدة وشباب".


وأضاف: "متحمس جدا وبتكلم بنفسي مع الكاتب الكبير خلف الحربي وبدعم العمل بكل ما أستطيع، أنا سعيد للعمل فنيًا، وسعيد أكثر بعودة العلاقة الإنسانية بينهم".

يذكر أن ناصر القصبي وعبد الله السدحان من أكثر النجوم تأثيرا في المجتمع السعودي، وارتبطا فنيا منذ بدايتهما في المجال التمثيلي في ثمانينيات القرن الماضي، وقدما العديد من الأعمال الدرامية، أشهرها "طاش ما طاش" بأجزائه الـ18.

#تركي ال الشيخ #السعودية #ناصر القصبي #عبد الله السدحان #ام بي سي

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