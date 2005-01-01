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الصين تؤكد تفشي "مرض جديد" في إقليمي سيشوان وخبي

السبت 06 مارس 2021 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تؤكد تفشي "مرض جديد" في إقليمي سيشوان وخبي



بكين/سما/

أكدت الصين اليوم السبت تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين، وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر.

والصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم. وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الإفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.

كانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

#الصين #اقليم سيشوان #اقليم خبي #تفشي حمى الخنازير #مرض جديد في الصين

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