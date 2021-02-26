  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

(صور).. ما سر السفن الطائرة قبالة سواحل بريطانيا؟

السبت 06 مارس 2021 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
(صور).. ما سر السفن الطائرة قبالة سواحل بريطانيا؟



لندن/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لقطات مثيرة للدهشة تظهر سفينة وهي تحلق فوق سطح البحر قبالة سواحل بريطانيا.

وتم تصوير هذه اللقطات قرب ميناء فالموث في مقاطعة كورنوال من قبل المواطن ديفيد موريس، الذي أعرب عن صدمته برؤية ناقلة ثقيلة تحلق فوق سطح الماء.


وسبق أن تم تصوير سفينة "طائرة" أخرى قبالة سواحل إسكتلندا أواخر فبراير الماضي. 

Saw a real life optical illusion in Banff today ????

Posted by Colin McCallum on Friday, February 26, 2021


وأوضح خبير الأرصاد الجوية في هيئة البث والإذاعة البريطانية "BBC"، ديفيد براين، أن سر "السفن الطائرة" يعود إلى خداع بصري يُعرف بـ"السراب الأعلى"، وهو ناجم عن انحناء الضوء نتيجة لظاهرة "الانقلاب الحراري"، إذ يوجد الجو البارد فوق سطح البحر مباشرة، وفوقه الجو الساخن.

وأشار الخبير إلى أن هذا الخداع البصري يمكن رؤيته عادة في منطقة القطب الشمالي، لكنه يعد نادرا للغاية قبالة سواحل بريطانيا.

المصدر: "BBC"

#مواقع التواصل الاجتماعي #بريطانية #سفن طائرة #لندن #اسكتلندا #الأرصاد الجوية في هيئة البث والإذاعة البريطانية #بي بي سي #السراب الأعلى #الخداع البصري #غرائب منوعة

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بث مباشر

ج.بوست تكشف أسماء مسؤولين إسرائيليين متوقع اعتقالهم في تحقيق "الجنائية الدولية"

قيادي بحماس: ثلاثة خيارات أمام الحركة للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة في قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي: اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح غير تاريخ "الموساد"

الألمانية:الانقسامات تهدد حركة فتح قبل الانتخابات الفلسطينية المقبلة

الرجوب : ناصر القدوة أخطأ

الأخبار الرئيسية

ليلى غنام : إغلاق محافظة رام الله مدة أسبوع يبدأ مساء اليوم السبت

"يسرائيل هيوم": الانتخابات الفلسطينية مازالت بعيدة المنال!

وزيرة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر فبراير 2021

قيادات اسرائيلية

الإعلام العبري: 3 من كبار قيادات إسرائيل مهددين من قبل محكمة الجنايات بالإعتقال

اعلان سما رسائل