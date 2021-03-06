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وفاة الدراج السعودي "رياض الشمري" في حادث في رالي الشرقية الدولي

السبت 06 مارس 2021 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الدراج السعودي "رياض الشمري" في حادث في رالي الشرقية الدولي



الرياض/سما/

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم السبت، وفاة الدراج السعودي رياض الشمري، إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وقال الاتحاد السعودي في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الدراج السعودي رياض الشمري (الذي توفي) إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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