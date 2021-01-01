مشاهدة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بث مباشر

الخرطوم / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة المريخ السوداني ضد سيمبا التنزاني بث مباشر المقررة اليوم السبت 6 مارس 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة المريخ السوداني وسيمبا مباشر تنقل الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الخرطوم على قناة بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 4) بصوت المعلق الكبير رؤوف خليف بالإضافة إلى منصات إلكترونية أخرى.

ويسعى المريخ إلى تعويض النتائج السلبية التي حققها لاعبوه خلال الأيام الماضية، إذ خسر في الجولة الأولى والثانية ولا يملك في رصيده الحالي أي نقطة ويأمل في التأهل إلى الدور المقبل رغم صعوبة المهمة.

على الجهة الأخرى تبدو فرصة سيمبا في الفوز هذا المساء قوية لكن التأهل في المتناول ايضا لا سيما عقب الفوز على الاهلي المصري مؤخرا في ثالث جولات دور المجموعات في ابطال افريقيا.

ويمر المريخ بوضع حرج على صعيد الترتيب في المسابقة الأفريقية والغيابات الكبيرة التي يعاني منها جراء الإصابات والإيقافات، في المقابل لا توجد مشاكل لدى سيمبا على مختلف الأصعدة.

وتجري مباراة المريخ وسيمبا بالتزامن مع لقاءات أخرى في البطولة الأفريقية، إذ يلعب ماميلودي صن داونز مع مازيمبي الكونغولي، وكذلك الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره الزمالك المصري وتونغيث مع مولودية الجزائر.

كما يحل بيترو أتلتيكو الأنغولي مع مايزرشيفس الجنوب أفريقي، وأيضا الوداد الرياضي المغربي مع حوريا الغيني، فيما يحل فيتا كلوب من الكونغو ضيفا على بطل القارة الأهلي المصري.