  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

غضب في السعودية بعد نشر أمانة الرياض فيديو "صادما"!..(شاهد)

السبت 06 مارس 2021 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غضب في السعودية بعد نشر أمانة الرياض فيديو "صادما"!..(شاهد)



الرياض/سما/

أثار فيديو نشرته أمانة منطقة الرياض على موقع "تويتر" غضبا في صفوف السعوديين، حيث وصفوا الفيديو بـ"المفاجئ والصادم"، في المملكة ذات المجتمع المحافظ.

ونفذت الجهات الأمنية في السعودية حملة ميدانية ضمن نطاق بلدية شمال العاصمة. وضبط مراقبو أمانة الرياض مصنعا للمشروبات الكحولية، عثروا فيه على 92 برميلا مهيأة لتصنيع الخمور، وألف عبوة معبأة بالمسكرات مجهزة للبيع.


وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صفحة الأمانة على موقع التواصل الاجتماعي، إخفاء المصنع في أحد الأودية، ووجود المواد التي يتم تصنيع الخمور بها، فيما تم التخلص منها عن طريق حرقها.

وأعرب مغردون عن غضبهم من ظاهرة انتشار الخمور والمخدرات في بلد مسلم يحرم كل ما له صلة بالمشروبات الكحولية، فضلا عن رعاية هذا البلد للحرمين الشريفين.

#السعودية #الرياض #أمانة منطقة الرياض #مصنع خمور #مصنع مشروبات كحولية

الأكثر قراءة اليوم

ج.بوست تكشف أسماء مسؤولين إسرائيليين متوقع اعتقالهم في تحقيق "الجنائية الدولية"

قيادي بحماس: ثلاثة خيارات أمام الحركة للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

حقيقة تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة في قطاع غزة

مشاهدة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بث مباشر

مسؤول إسرائيلي: اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح غير تاريخ "الموساد"

الألمانية:الانقسامات تهدد حركة فتح قبل الانتخابات الفلسطينية المقبلة

الرجوب : ناصر القدوة أخطأ

الأخبار الرئيسية

ليلى غنام : إغلاق محافظة رام الله مدة أسبوع يبدأ مساء اليوم السبت

"يسرائيل هيوم": الانتخابات الفلسطينية مازالت بعيدة المنال!

وزيرة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

قيادات اسرائيلية

الإعلام العبري: 3 من كبار قيادات إسرائيل مهددين من قبل محكمة الجنايات بالإعتقال

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر فبراير 2021

اعلان سما رسائل