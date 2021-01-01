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الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يستضيف عددًا من الاتحادات الرياضيّة

السبت 06 مارس 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف يستضيف عددًا من الاتحادات الرياضيّة



رام الله / سما /

عقد رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف السيّد خلدون أبو سليم لقاءًا تشاوريًا مع عدد من الاتحادات المختصّة بالأنشطة والرياضات الشاطئيّة منها: اتحاد الفروسيّة والكرة الطائرة الشاطئيّة، واتحاد السباحة والدراجات والثقافة الرياضيّة،  والكشافة الفلسطينية وذلك للتشاور في تنظيم كرنفالٍ بحري.

وتم تنظيم اللقاء التشاوري بحضور السيّد اياد شاهين مدير المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينيّة.

وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الاتحاد السيّد خلدون أبو سليم بكل مسؤولي الاتحادات الذين حضروا اللقاء والأمناء العامين، حيث تحدّث عن أهداف الكرنفال المنوي تنظيمه خلال موسم الصيف بإدارة اتحاد الشراع والتجديف الفلسطيني وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الفلسطينيّة.

يُشار إلى أنّ فكرة الكرنفال تم تقديمها للاتحادات من قِبل رؤساء اللجنة التحضيريّة للكرنفال في الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، السيّد بدر ترزي، والسيّد طارق البنا، إذ قوبلت الفكرة بترحيبٍ كبير من قِبل جميع الاتحادات الحاضرة وأكَّدوا تشجيعهم ومشاركتهم لهذا الحدث الرياضي النوعي

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على بدء التحضيرات الخاصة بهذا الكرنفال والذي يعتبر الأوّل من نوعه الخاص بالرياضات الشاطئيّة والبحريّة على مستوى قطاع غزّة.

ويُذكر أنّ هذا اللقاء التشاوري يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والأنشطة المتواصلة التي يعقدها الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف على الدوام سعيًا منه لتطوير وتنمية رياضة الشراع والتجديف.

#الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف

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