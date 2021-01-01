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جامعة الإمارات تحرز تقدماً عالمياً في 16 مادة بحسب تصنيف كيو إس

السبت 06 مارس 2021 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الإمارات تحرز تقدماً عالمياً في 16 مادة بحسب تصنيف كيو إس



العين , ابوظبي في 6 مارس 2021 :

 

 

أحرزت جامعة الإمارات تقدماً عالمياً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها المستمرة، حيث تم إدراجها في أربعة من أصل خمسة مواد رئيسية. لأول مرة، حيث صُنفت ضمن أفضل الجامعات في الآداب والعلوم الإنسانية في العالم. في مجال العلوم الاجتماعية، وتقدمت الجامعة بما يقرب من 100 مرتبة لتحتل المرتبة 292 على مستوى العالم، كما نها شهدت تقدماً في الهندسة والتكنولوجيا لتحتل المرتبة 297 كأفضل جامعة في مجال العلوم الحياتية والطب شديد التنافسية، علاوة على تقدمهاأيضًا درجة واحدة إلى مجموعة 401-450.

 

وأكد الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير الجامعة بالإنابة أن " جامعة الإمارات تفخر بهذا الإنجاز الذي يدل على نجاح رؤى واستراتيجيات الجامعة المستمرة في تحقيق النتائج المبهرة كل عام، فقد دخلت جامعة الإمارات العربية المتحدة في تصنيف مادتين لأول مرة وارتفعت في عشرة آخرين." وأضاف " لقد أجرينا الكثير من التحسينات على مدار السنوات الأخيرة في جميع أقسام الجامعة والتي بدورها ساهمت في هذا الأداء غير المسبوق. أتقدم بخالص التهاني لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الرائعين الذين حققوا ذلك، كما أننا نتطلع إلى التحسين المستمر مع مضاعفة الجهود ".

 

وتعمل كيو أس بتصنيف الجامعات الرائدة في العالم في 51 تخصصًا فرديًا ، حيث تم إدراج جامعة الإمارات في 12 تخصصًا مع تحسن كبير في ثماني تخصصات. وحققت أكبر تقدم في الاقتصاد، حيث تقدمت درجتين في المجموعة 351-400. وكان الرقم القياسي الآخر هو دخول الجامعة للمرة الأولى في تصنيف هندسة البترول (51-100). أما التخصصات الأخرى التي احتلت فيها جامعة الإمارات مرتبة عالية هي علوم الكمبيوتر والمحاسبة والمالية (201-250)، وإدارة الأعمال (251-300).

 

 

تصنيف كيو أس 2021  للمواد

 

2021

2020

الهندسة والتكنولوجيا

297

366

 

علوم الكمبيوتر والمعلومات

201-250

251-300

 

الهندسة الكيميائية 

????

351-400

301-350

 

الهندسة الكهربائية والالكترونية 

301-350

351-400

 

الهندسة الميكانيكية 

301-350

301-350

 

هندسة البترول 

51-100

 

العلوم الحياتية والطب 

401-450

451-500

 

الزراعة وعلم الغابات

301-350

301-350

 

العلوم البيولوجية 

351-400

401-450

 

الطب 

351-400

351-400

الآداب والعلوم الإنسانية 

451-500

 

العلوم الطبيعية 

 

 

 

الرياضيات 

401-500

451-500

العلوم الاجتماعية 

292

380

 

المحاسبة والمالية 

201-250

251-300

 

دراسات إدارة الأعمال 

251-300

301-350

 

الاقتصاد

351-400

451-500

 

جدير بالذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة هي أول وأكبر مؤسسة وطنية للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1976. وتواصل الجامعة اليوم تحقيق رؤيتها نحو المساهمة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للعالم العربي ونموذج ناجح للسلام، ومجتمع عالمي آمن وسريع النمو.

 

كيو  إس هي واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات والتحليلات والرؤية الثاقبة لقطاع التعليم العالي العالمي، وتتمثل مهمتها في تمكين الأشخاص في أي مكان في العالم من تحقيق إمكاناتهم من خلال التحصيل التعليمي والتنقل الدولي والتطوير الوظيفي. إنتهى 

 

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