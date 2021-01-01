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الإعلام العبري: 3 من كبار قيادات إسرائيل مهددين من قبل محكمة الجنايات بالإعتقال

السبت 06 مارس 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: 3 من كبار قيادات إسرائيل مهددين من قبل محكمة الجنايات بالإعتقال



القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بأن كبار المسؤولين الإسرائيليين مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.


ووفقاً للصحيفة فإن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب من الممكن أنها قد ارتكبت في القدس الشرقية والضفة وغزة عام 2014، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك موشيه يعلون، ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش.


وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.

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