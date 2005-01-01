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حارس جزائري يرتكب هفوة "قاتلة" في الدوري السعودي..فيديو

السبت 06 مارس 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حارس جزائري يرتكب هفوة "قاتلة" في الدوري السعودي..فيديو



الرياض/سما/

تسبب الحارس الجزائري لنادي الرائد، عز الدين دوخة، في خسارة فريقه أمام مضيفه الهلال، في مباراة جمعت الفريقين أمس الجمعة، لحساب الأسبوع الـ22 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، احتسب الحكم ركلة حرة لنادي الهلال، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتولى سالم الدوسري تنفيذها، حيث سدد الكرة مباشرة نحو المرمى، ليغالط الحارس عز الدين دوخة، الذي أمسك بالكرة داخل المرمى، قبل أن يؤكد الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو "فار"، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.


ورفع الهلال رصيده بذلك إلى 42 نقطة، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الرائد عند 25 نقطة، في المركز الـ13.

#الحارس الجزائري عز الدوخة #الدوري السعودي #الهلال والرائد #مباراة الهلال والرائد

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