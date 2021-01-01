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"كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و592 ألف وفاة و116 مليونا و675 ألف إصابة

السبت 06 مارس 2021 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و592 ألف وفاة و116 مليونا و675 ألف إصابة



القدس المحتلة / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من 2 مليون و592 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين الإجمالية 116 مليون ونحو 675 ألف إصابة، تعافى منهم 92 مليونا وما يقارب من 293 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، فيما سجلت دول العالم أمس الجمعة، استقرارا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 447 ألف و51 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,663 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,794 وفاة)، والبرازيل (1,760 وفاة)، والمكسيك (822 وفاة)، واسبانيا (637 وفاة)، وروسيا (462 وفاة).

وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: البرازيل التي أصبحت بؤرة تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين السكان، إذ تقدمت لليوم الرابع على التوالي على أميركا مسجلة (75,337 إصابة)، فيما سجلت أميركا (67,281 إصابة)، يليهما إيطاليا (24,036 إصابة)، وفرنسا (23,507 إصابات)، والهند (18,292 إصابة).

وما تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (535,563 وفاة)، والبرازيل (262,984 وفاة)، والمكسيك (189,578 وفاة)، والهند (157,693 وفاة)، وبريطانيا (124,261 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,593,704 إصابات)، والهند (11,192,088 إصابة)، والبرازيل (10,871,843 إصابة)، وروسيا (4,301,159 إصابة)، وبريطانيا (4,207,304 إصابات).

#كورونا #فيروس كورونا

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