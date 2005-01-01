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سعودي يقتل مصريا ويصيب آخر ..صورة

السبت 06 مارس 2021 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سعودي يقتل مصريا ويصيب آخر ..صورة



الرياض/سما/

أعلن المحامي الناشط في شؤون المصريين بالخارج محمود شكل، تفاصيل إطلاق مواطن سعودي النار على اثنين من المصريين في المملكة العربية السعودية.



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وقال شكل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن أحد المصريين توفي بالفعل وهو رضا محمد حسن، حيث أطلق عليه خمسة أعيرة نارية اخترقت جسده، وتوفي فور وصوله المستشفى.

وأشار إلى أن المصري الثاني هو حسين سامي محمد حسن، من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، في حالة حرجة بالمستشفى، بعد أن أصيب بـ3 طلقات من سلاح ناري.

وأكد شكل هروب القاتل من موقع الحادث، بعد تأكده من إصابة المصريين الاثنين، ووفاة أحدهما.

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