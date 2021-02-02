سامسونغ تعلن عن هاتف مصفّح بهيكل متين جدا

وكالات

أعلنت شركة سامسونغ عن مواصفات هاتفها المصفح الجديد Galaxy Xcover 5 الذي طورته ليتمتع بمواصفات جيدة وهيكل شديد المتانة.

وجاء هذا الهاتف بهيكل مضاد للماء والغبار أبعاده (147.1/71.6/9.2) ملم، ودعم بالمعدن والبلاستيك والمطاط القادر على امتصاص الصدمات.

أما الشاشة فيه فأتت من نوع TFT بمقاس 5.3 بوصة، أبعادها "20:9" ودقة عرضها (1600/720)، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وجهزت سامسونغ هذا الهاتف بمعالج Exynos 850 العالي الأداء، وومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

Samsung Galaxy XCover 5 key specs:

-5.3 inch display, HD+ resolution with 1600 x 900 pixels

-4GB RAM + 64GB ROM

-16MP Rear

-5MP Front

-3000mAh battery

-15W charging

-USB-C port

-Color: Black

-LTE support pic.twitter.com/qBIIajcznP — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 2, 2021



كما حصل الجهاز على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.



أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، ومجهزة بمصباح LED ثنائي، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.