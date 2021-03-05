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لأول مرة.. مسبار "بيرسفيرانس" يتجول على سطح المريخ

السبت 06 مارس 2021 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. مسبار "بيرسفيرانس" يتجول على سطح المريخ



وكالات

أفادت الوكالة الفضائية الأمريكية "ناسا" بأن مسبار "بيرسفيرانس" تجول على سطح المريخ لأول مرة منذ هبوطه على هذا الكوكب في 19 فبراير الماضي.

وأكدت الوكالة أن المسبار قطع نحو 6.5 متر على سطح المريخ، حيث قطع 4 أمتار، ثم انعطف 150 درجة إلى اليسار وسار 2.5 متر إلى الوراء.


واستغرقت هذه التحركات نحو 33 دقيقة، علما بأن المسبار ذا الـ 6 عجلات يزن أكثر من طن واحد.


وأكدت "ناسا" أن التحركات نفذت "بشكل مثالي" ومن المخطط أن يقوم المسبار بجولات أطول من ذلك في وقت لاحق. وحسب تقديراتها، فإنه سيستطيع قطع نحو 200 متر خلال اليوم الواحد في المريخ، الذي يساوي 24 ساعة و39 دقيقة أرضية، أو 1.027 يوم أرضي.


وقد أرسل المسبار إلى الأرض نحو 7 آلاف من الصور التي التقطها على سطح المريخ، إضافة إلى بيانات الأرصاد الجوية على الكوكب الأحمر.

#ناسا #مسبار بيرسفيرانس #المريخ #سطح المريخ #العلوم والتكنولوجيا

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