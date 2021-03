لأول مرة.. مسبار "بيرسفيرانس" يتجول على سطح المريخ

أفادت الوكالة الفضائية الأمريكية "ناسا" بأن مسبار "بيرسفيرانس" تجول على سطح المريخ لأول مرة منذ هبوطه على هذا الكوكب في 19 فبراير الماضي.

وأكدت الوكالة أن المسبار قطع نحو 6.5 متر على سطح المريخ، حيث قطع 4 أمتار، ثم انعطف 150 درجة إلى اليسار وسار 2.5 متر إلى الوراء.

واستغرقت هذه التحركات نحو 33 دقيقة، علما بأن المسبار ذا الـ 6 عجلات يزن أكثر من طن واحد.

