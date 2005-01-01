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مصر..مصرع 20 شخصا جنوبي القاهرة في حادث تصادم مروع

السبت 06 مارس 2021 05:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر..مصرع 20 شخصا جنوبي القاهرة في حادث تصادم مروع



القاهرة/سما/

لقي 20 شخصا مصرعهم، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة، وأخرى نقل، بالقرب من نفق الزعفرانة بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، قبل بوابة الكريمات في اتجاه محافظة بنى سويف.


وأوضح الموقع أن حادث السير أدى إلى مصرع 20 شخصا، بينما أصيب 3 آخرون بجروح.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة آثار الحادث، ومناظرة جثث الضحايا. كما استعلم الفريق عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسؤالهم حول الحادث.

وفي الإطار ذاته انتقلت قيادات من إدارة شرطة المرور إلى مكان الحادث للإشراف على عمليات رفع آثار الواقعة، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

ويأتي الحادث في اليوم التالي، لسقوط سيارة في مياه النيل بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، الأمر الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص غرقا.

ووقع الحادث نتيجة سقوط السيارة في نهر النيل أثناء انتظارها بالمرسى الغربي، قدوم معدية قرية مجريس، للانتقال إلى مركز البداري، ولكن السائق فقد السيطرة على فرامل السيارة، فانزلقت في نهر النيل.

#مصر #القاهرة #حادث تصادم #حادث سير

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