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استطلاع: راعم تتجاوز نسبة الحسم على حساب ميرتس

السبت 06 مارس 2021 05:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: راعم تتجاوز نسبة الحسم على حساب ميرتس



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، اختفاء قائمة حزب "ميرتس" من الخارجة الانتخابية، وعدم تجاوزها نسبة الحسم في الانتخابات القادمة.

وبحسب نتائج الإستطلاع الذي أجرته قناة "كان" العبرية، ونشرت نتائجه الجمعة، قائمة "راعم" بزعامة منصور عباس تتجاوز نسبة الحسم، على حساب اختفاء قائمة ميرتس.

ووفقا للاستطلاع ستكون النتائج على النحول التالي: الليكود 29 مقعدا، يش عتيد 20، تكفاه حدشاه 12، يمينا 11، القائمة العربية 8، شاش 7، يهدوت هتوراة 7، يسرائيل بيتنا 7، العمل 6، كحول لفان 5، الصهيونية الدينية 4، راعم 4 مقاعد.


وأشارت نتائج الإستطلاع الى أن 55% من الجمهور الإسرائيلي، يعارضون أن يكون نتنياهو رئيسا للوزراء في الانتخابات القادمة.

#استطلاع راي #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية #راعم #حزب ميرتس

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