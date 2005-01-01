اصابة 4 أشخاص في جرائم عنف بالداخل المحتل

الجليل/سما/

أصيب أربعة أشخاص، مساء الجمعة، في ثلاثة جرائم عنف في قرية جتّ بالمثلّث ونحف في الشاغور وسخنين.

ففي سخنين، أصيبت شابة (19 عامًا) بجراح متوسّطة إثر تعرّضها لجريمة إطلاق نار، نقلت إلى إثرها إلى مشفى نهاريا لتلقّي العلاج.

وفي جتّ، أصيب شاب جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار. ويبلغ الشاب من العمر 39 عامًا، ووصفت إصابته بالمتوسّطة، ونقل لتلقّي العلاج في مشفى "هيلل يافه".

أمّا في نحف، فأصيب شابان طعنًا جرّاء اندلاع شجار لم تعرف أسبابه.

والمصاب الأول يبلغ من العمر 25 عامًا ووصفت جراحه بالمتوسّطة، بينما يبلغ الثاني من العمر 19 عامًا، ووصفت جراحه بالطفيفة. ونقل الشابان إلى مشفى نهاريا لتلقّي العلاج.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، 15 ضحية وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة ولؤي إدريس (25 عاما) من طمرة.