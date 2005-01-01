"جوال" و"Jawwal Pay" يوقعون اتفاقيات للتعاون مع بنك فلسطين وشركة "PalPay"

وقعت شركة الإتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" والشركة الوطنية للدفع الالكتروني “Jawwal Pay وكل من بنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي وشركة PalPay الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني، اتفاقيات تعاون وشراكة استراتيجية. وتهدف الإتفاقيات الموقعة إلى تطوير آليات دفع وسداد إلكتروني للمشتركين والعملاء من كلا الجانبين. وكذلك للتعاون ما بين شركة Jawwal Pay وبنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي لتمكين مشتركي المحفظة الالكترونية Jawwal Pay لشحن المحفظة عن طريق القنوات الالكترونية للبنوك.

وجرى توقيع الإتفاقية في مقر شركة جوال بمحافظة رام الله في مدينة البيرة، بحضور كل من السيد عبد المجيد ملحم مدير عام شركة جوال، والسيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، والسيد ابراهيم خماش مدير عام شركة Jawwal Pay والسيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPayوبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية بين بنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي وشركة Jawwal Pay للدفع الإلكتروني، سيستطيع عملاء مجموعة بنك فلسطين شحن محفظتهم الإلكترونية Jawwal Pay من خلال القنوات الإلكترونية التي توفرها المجموعة، كما ستسهل على التجار معاملاتهم البنكية وإدارة حساباتهم في كل ما يتعلق بالمحفظة.

وبناء على الاتفاقية الأخرى، بين شركة جوال وشركة الدفع الإلكتروني PalPay، سيسمح لمشتركي جوال بعمليات شحن أرصدة جوالاتهم من خلال المحفظة الإلكترونية التابعة لشركة PalPay كما ستتعاون الأطراف مستقبلاً لتطوير خدمات تمكن مستخدمي تطبيقاتهم من استخدام المحافظ الإلكترونية، وتحويل مبالغ مالية من شخص إ لى آخر باستخدام أجهزة الموبايل، ودفع فواتيرهم المختلفة.

في هذا السياق، قال السيد عبد المجيد ملحم بأن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز استراتيجية الشركة وتوجهاتها في رقمنة كافة الخدمات لمشتركيها وتعزيز الشمول المالي من خلال التطبيقات التي تقدمها، مضيفاً أن جوال منفتحة على كافة شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية وتسعى لتوحيد جهودها معاً في سبيل تأسيس بنية تكنولوجية مواكبة للتطورات في هذا القطاع.

وقال ملحم، إن جوال تتطلع نحو تطبيق التحول الرقمي بمنظور مجتمعي مشترك، من خلال كافة الشراكات التي تنفذها مع مؤسسات هذا القطاع، وتسعى للتسهيل على مشتركيها في أداء عملياتهم وضمان حصولهم على كافة خدماتها الرقمية.

بدوره، أعرب السيد محمود الشوا عن سعادته لهذا التعاون مع شركة قديرة ومتطورة كشركة جوال لها عدد كبير من المشتركين. مؤكداً أن الإنجازات دائماً ما تتحقق بالتعاون ما بين المؤسسات والشركات وليس بالمنافسة الشرسة، ومشيراً الى أن الهدف الأساسي هو نشر ثقافة الدفع الإلكتروني في فلسطين وتكريس الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطنين، وتسهيل حياتهم في مختلف مجالات الحياة. وقال الشوا بأن المستقبل هو لمستخدمي التكنولوجيا، كما أن اللحاق بركب التكنولوجيا أصبح جزء من استراتيجية الشركات حول العالم.

إلى ذلك أشار السيد إبراهيم خماش الى أن هذه الاتفاقية ممثلة بالشراكة مع مجموعة بنك فلسطين من شأنها تعزيز جهود Jawwal Pay في تسهيل العمليات الإلكترونية لعملائها ومواكبتها بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية من خلال محفظة "Jawwal Pay" الإلكترونية، مضيفاً إن من شأن هذه الخدمات توسيع باقة المزايا والتسهيلات مضيفاً إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية Jawwal Pay لتوسعة خدماتها بالتعاون مع عدد كبير من البنوك العاملة في فلسطين للتسهيل على مستخدميها بكل الأشكال.

من جانبه، أكد معاوية القواسمي، بأن استراتيجية PalPay هي التعاون والتكامل مع بقية الشركات التي تقدم نفس خدمات PalPay. مشيراً إلى أن PalPay ستعمل على مواكبة كل ما هو جديد في عالم الدفع الإلكتروني وتنقله الى فلسطين ليستفيد منه أبناء شعبنا. كاشفاً في الوقت ذاته بأن هناك خطط ومشاريع تعمل على انجازها شركته ستشكل نقلة نوعية على هذا الطريق. ومؤكداً على أهمية نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتعزيزها محلياً، والتي قد تحتاج الى مزيد من الوقت حتى يكون لدى المواطنين معرفة وثقة بهذه الخدمات. ومن ثم ينتقل الزبون الى اختيار الشركة التي تلبي احتياجاته وتسهل حياته.